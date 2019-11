Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei und Rettungskräfte tätlich angegriffen

Altenburg (ots)

Am 08.11.2019, gegen 22:15 Uhr beschädigte ein 29-jähriger Mann einen Pkw in der Otto-Dix-Straße, so dass Polizeibeamte zum Einsatz kamen. Während der Identitätsfeststellung versuchte der 29-Jährige zunächst einen Polizeibeamten und anschließend die hinzugezogenen Rettungskräfte tätlich anzugreifen. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten verhindert und der Angreifer schließlich in Gewahrsam genommen werden. In der Folge wurde er in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell