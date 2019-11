Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Graffiti-Schmiererei gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter schmierten am Sonntag (10.11.2019), in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr zwei Hakenkreuze mit roter Farbe auf den Gehweg bzw. an die Hauswand eines leerstehenden Hauses in der Wiesestraße und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

