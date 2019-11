Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gera (ots)

Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw VW wurde am Freitagabend (08.11.2019, gegen 23:00 Uhr) von Polizeibeamten in der Vogtlandstraße kontrolliert. Dabei zeigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille an. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden, der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. (KR)

