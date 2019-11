Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Einbruch in Fahrzeug

Gera (ots)

Erneut verzeichnete die Geraer Polizei den Einbruch in ein abgestelltes Fahrzeug. Demnach schlugen bislang unbekannte Täter am 10.11.2019, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:31 Uhr die Seitenscheibe eines in der Debschwitzer Straße abgestellten Pkw Opel ein. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter einen darin befindlichen Rucksack und entkamen unerkannt. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen bittet die Polizei Gera um Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0.

Zusätzlich verweist die Polizei noch einmal darauf: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist KEIN Tresor!

