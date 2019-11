Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in Straßenbahn

Gera (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es in einer Straßenbahn im Bereich der Keplerstraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ausländischer und deutscher Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Bei dem Polizeieinsatz flüchteten die beteiligten jungen Männer und weigerten sich bei der fortfolgenden Befragung an der Aufklärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können und ermittelt wegen Körperverletzung.

