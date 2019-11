Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Dieb

Altenburg (ots)

Schmölln: Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte scheinbar ein unbekannter Täter und verschaffte sich am 07.11.2019, gegen 16:30 Uhr Zutritt zur offenstehenden Wohnungstür einer 88-jährigen Anwohnerin in der Ronneburger Straße. Aus der Wohnung stahl der Dieb schließlich ein dort aufgefundenes Portemonnaie und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personenbewegungen im Tatortbereich wahrgenommen haben. Zeugen werden daraufhin gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg zu wenden. (RK)

