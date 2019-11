Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Heute Morgen (08.11.2019, gegen 07:15 Uhr)) rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Lessingstraße aus. Anwohner eines dortigen Hauses berichteten, dass das Treppenhaus komplett verraucht sei. Den Einsatzkräften vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass unverzüglich Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die beiden im Haus anwesenden Anwohner wurden mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuiert und in ein Krankenhaus gebracht. Das Treppenhaus wurde zudem vom Rauch befreit. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. Im Rahmen des Einsatzes wurde kurzfristig die Lessingstraße gesperrt, so dass es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell