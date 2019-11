Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 06.11.2019 zwischen 17:30 -18:45 Uhr kam es in der Brandstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Pkw Kia in der Farbe Rot parkte aus Richtung Goetheplatz kommend auf dem mittleren der linken drei Parkplätze. Offenbar wurde durch einen anderen Parkplatznutzer beim Ein- und Ausparken die rechte vordere Tür des Pkw Kia. Zeugen die Angaben oder Hinweise zum Sachverhalt machen geben können, sollen sich bei der PI Altenburger Land, Tel. 03447/ 471-0 melden.

