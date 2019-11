Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkrafträder gestohlen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes/Pahren: Den Diebstahl zweier Kleinkrafträder aus der abgeschlossenen Scheune eines Vierseitenhofes in der Oststraße in Pahren meldete am Dienstag (05.11.2019) die 60-jährige Eigentümerin der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 04.11.2019 (circa 16:00 Uhr) bis 05.11.2019 (circa 09:00 Uhr) gewaltsam Zutritt zu der verschlossenen Scheune. Aus dieser stahlen die Täter schließlich zwei dort abgestellte, nicht mehr fahrbereite Kleinkrafträder mit Oldtimercharakter der Marke "Herkules" und "Victoria" und entkamen unerkannt. Haben Sie Hinweise zum Einbruch bzw. können Sie Angaben zu den Tätern oder gar dem Verbleib der beiden Kräder geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

