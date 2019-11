Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin (48) rückten gestern Abend (07.11.2019), gegen 17:15 Uhr Rettungsdienst und Polizei aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an der Kreuzung Rasephaser Straße / Zur Alten Post zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, wobei die Radfahrerin schwer verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 53-jährige Pkw Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 48-Jährige scheinbar ohne Licht unterwegs war und zudem erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

