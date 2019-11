Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall an Kreuzung gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Altenburger Polizei sucht Zeugen zu einem am heutigen Tag (07.11.2019), gegen 07:45 Uhr geschehenen Unfalles in Altenburg. Demnach stießen im Kreuzungsbereich Kauerndorfer Allee / Offenburger Allee ein Pkw Dacia (Fahrerin 33) sowie ein Pkw Ford (Fahrer 59) zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 33-jährige Dacia-Fahrerin verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich mehrere Fahrzeuge an der besagten Kreuzung. Können Sie Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden. (RK)

