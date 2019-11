Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räder gestohlen

Gera (ots)

Korbußen: In der Nacht vom 05.11.2019 zum 06.11.2019 verschafften Unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände im Wiesenring in Korbußen. In der Folge montierten die Unbekannten alle vier Kompletträder samt Radmuttern von einem auf dem Gelände abgestellten VW-Transporter und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, beider Geraer Polizei zu melden.(RK)

