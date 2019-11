Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW-Transporter angegriffen

Gera (ots)

In der Zeit von 05.11.2019 - 06.11.2019 machten sich unbekannte Täter an einem in der Friedericistraße abgestellten VW Transporter zu schaffen. Hierbei schlugen die Täter die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und stahlen darauf diverse Papiere sowie aufgefundenes Kleingeld. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (KR)

