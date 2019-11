Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß Fußgänger und Pkw

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Gegen 17:20 Uhr am gestrigen Tag (06.11.2019) überquerte der 82-jährige Fußgänger die Schlossstraße in Münchenbernsdorf. Ein herannahender Pkw VW (Fahrer 32) bemerkte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Dennoch konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden. Der VW stieß mit dem Senior zusammen wobei dieser auf der Straße zum Liegen kam. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde der 82-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

