Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 05.11.2019 wurde bekannt, dass von einer Baustelle in der Alexander-Puschkin-Straße ein ca. 10 Meter langes Stromkabel von einem Firmendrehkran entwendet wurde. Dieser ist daraufhin gegenwärtig nicht einsatzbereit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 / 4710, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell