Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen durchgeführt

Greiz (ots)

Polizeibeamte der LPI Gera durchsuchten gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften im Zuge Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz am heutigen Tag (05.11.2019) mehrere Wohnungen im Stadtgebiet von Greiz. Die Durchsuchungen richteten sich hierbei vordergründig gegen einen 31-jährigen Mann, welcher jedoch in den Durchsuchungsobjekten nicht angetroffen werden konnte. In einer der betreffenden Wohnungen befand sich allerdings ein 33-Jähriger, welcher diverse Drogen bei sich hatte, so dass er vorläufig festgenommen wurde. Am heutigen Tag ist die Vorführung beim Haftrichter geplant. Insgesamt stellten die Beamten diverse Drogenutensilien, Waffen und Betäubungsmittel fest und in der Folge sicher. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern weiter an. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell