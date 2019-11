Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheiben von drei Fahrzeugen eingeschlagen

Gera (ots)

Zwischen dem 03.11.2019 und dem 04.11.2019 verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Seitenscheiben gewaltsam Zugang zu drei in der Straße Handwerkerhof abgestellten Fahrzeugen (Mercedes, Ford, Nissan) und verursachten so Sachschaden. Ob bzw. was die Täter aus den Fahrzeugen stahlen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der eingelieteten Ermitltungen Zeugen (Tel. 0365 / 829-0), welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können.

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist KEIN Tresor! (KR)

