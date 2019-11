Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Altenburg (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verwiesen Sonntagnacht (03.11.2019, gegen 01:30 Uhr) einen 33-jährigen Gast von einer Veranstaltung Beim Goldenen Pflug, da dieser erheblich alkoholisiert war. In der Folge kam es zur Auseinandersetzung der beiden Männer, so dass die Polizei informiert wurde. Da sich der Gast auch gegen einen Platzverweis der Polizei sperrte, wurde er in der Folge in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten, so dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. (RK)

