Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Albert-Steinbach-Straße

Greiz (ots)

Mohlsdorf: Am Freitag (01.11.2019), gegen 10:30 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Verkehrsunfalles in der Albert-Steinbach-Straße im OT Reudnitz zum Einsatz. Dort stieß eine 91-jährige Elektro-Rollstuhlfahrerin mit einer an einem Lebensmittelverkaufswagen stehenden Fußgängerin mit Rollator (86) zusammen und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Fußgängerin hingegen kam durch den Anstoß zu Fall, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten machten die Unfallverursacherin ausfindig und nahmen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (KR)

