Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

In der Zeit von Sonntag (03.11.2019) zu Montag (04.11.2019) gelangte ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen der Seitenscheibe gewaltsam in einen in der Südstraße abgestellten Audi und stahl aus diesem eine Musikbox. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bitte Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

