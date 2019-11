Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch aufgenommen

Gera (ots)

In der Zeit vom 01.11.2019 - 02.11 2019 trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in der Schenkendorfstraße. Hierbei verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu einem Privatgrundstück bzw. zum dortigen Carport. In der Folge gelangten die Täter gewaltsam, durch Einschlagen der Seitenscheibe, in den dort abgestellten Pkw (Mazda) und stahlen darin befindliche Papiere. Weiterhin entwendeten die Täter diverses unter dem Carport abgestelltes Werkzeuge sowie ein Fahrrad. Die Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen wahrgenommen, können Sie Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

