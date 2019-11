Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Mopedfahrerin

Schmölln (ots)

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Bachstraße / Uferstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 15-jährige Simson-Fahrerin befuhr die Bachstraße in Richtung Crimmitschau. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 36-jähriger Renault-Fahrer aus der Uferstraße kommend in den Kreuzungsbereich und es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Hierbei verletzte sich die Mopedfahrerin und musste in der Folge im Klinikum behandelt werden. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

