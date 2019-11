Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer mit 0,80 Promille in Greiz festgestellt

Greiz (ots)

Am Sonnabend, den 02.11.201 gegen 22:00 Uhr wurde ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai in der Schönfelder Straße in Greiz von Beamten der PI Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab den eingangs genannten Atemalkoholwert. Da der Fahrzeugführer die Fahrt angetreten hatte, obwohl er alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, was zu einem Wert von mehr als 0,5 Promille Atemalkohol führte, erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe mindestens 500,-Euro, ein Fahrverbot von einem Monat, sowie einen Punkte-Eintrag im Bundeszentralregister.(TA)

