Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Weida - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Freitag, 01.11.2019 wurde in der Polizeiinspektion Greiz eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Der Anzeigenerstatter befuhr gegen 12:30 Uhr mit einem Pkw Seat Leon, Farbe: weiß, die Gräfenbrücker Straße aus Richtung Gräfenbrück in Richtung Weida. Kurz nach dem Ortseingang von Weida kam ihm auf seiner Fahrspur ein dunkler Pkw VW Golf mit Greizer Kennzeichen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich er nach rechts aus und kollidierte in der weiteren Folge mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht Zeugen. Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de(TA)

