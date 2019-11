Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rentner drohte

Gera (ots)

Am heutigen Tag (01.11.2019), gegen 09:00 Uhr, suchte eine Gerichtsvollzieherin einen 74-Jährigen in der Jenaer Straße auf. Als dieser die Tür nicht öffnete, ließ sie diese durch einen Schlüsseldienst öffnen. Beim Betreten der Wohnung bedrohte sie der Wohnungsinhaber mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Sie verließ daraufhin die Wohnung und informierte die Polizei, die daraufhin zum Einsatz kam. Durch die Polizeibeamten wurde die Wohnung abgesichert. Als der Mann gegen 10:30 Uhr die Wohnungstür öffnete, konnte er festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. In der Wohnung wurde bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Schreckschusswaffe und eine Revolverattrappe mit Feuerzeugfunktion aufgefunden. Die Ermittlungen dauern weiter an. (OK)

