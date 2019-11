Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wasserbehälter angezündet

Altenburg (ots)

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht wurde der Polizei ein Feuerschein bei einer Eisenbahnbrücke An der Schmiede im Ortsteil Knau gemeldet. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass unbekannte einen Eintausend Liter Wasserbehälter aus Kunststoff in Brand gesetzt haben. Da sich in diesem Behälter eine teerähnliche Substanz befand, musste die Feuerwehr verhindern, dass diese in den Boden gelangt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell