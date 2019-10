Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mutprobe löst Feuerwehreinsatz aus

Altenburg (ots)

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zur Mehrzweckhalle Goldener Pflug aus, da die dortige Brandmeldeanlage Alarm schlug. Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass kein Feuer die Ursache war. Eine 12-jährige Schülerin lies sich von einer Gleichatrigen zu einer Mutprobe anstiften und sprühte mit einem Deospray in einen Rauchmelder an der Decke. Dadurch wurde ein Feueralarm ausgelöst und die Einsatzkräfte informiert. Durch das wohl unüberlegte Handeln enstand ein Sachschaden an der Anlage und die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell