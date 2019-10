Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Unfallgeschehen

Altenburg (ots)

Zeugen meldeten gestern Nachmittag der Polizei (29.10.2019, gegen 16:55 Uhr), dass es im Zuge eines Überholmanövers zum Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw Rover (33) die Straße von Göhren in Richtung Altenburg und überholte dort im unübersichtlichen Kurvenbereich nach Auskunft von Zeugen in verkehrsgefährdender Art und Weise. Hierbei kam es zu Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat (Fahrerin 47) und dem zuvor überholten Fahrzeug VW (Fahrerin 47). An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen (KR)

