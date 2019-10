Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Altöl und Farbe in Grundstück gegossen

Greiz (ots)

Weida: Wie erst jetzt bekannt wurde, trieben Unbekannte ihr Unwesen in der Geraer Landstraße. Dabei gossen sie zwischen dem 24.10. und dem 25.10.2019 Farbe und Altöl über das Gartentor eines Grundstück in der Geraer Landstraße und verursachten so erheblichen Sachschaden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 03661 6210.

