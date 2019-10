LPI-G: Geschädigte zu Diebstahlshandlung gesucht

Landespolizeiinspektion Gera

Gera (ots)

Bereits im Mai dieses Jahres (2019) führte die Geraer Polizei mehrere Durchsuchungsmaßnahmen in Stadtgebiet Ronneburg durch. Hierbei fanden die Beamten eine Vielzahl von Münzen, Schmuck und anderen Wertgegenstände, welche offenbar aus Diebstahlshandlungen stammen und stellten diese in der Folge sicher. Trotz intensiver Prüfung konnten nicht alle dieser sichergestellten Gegenstände den hier bereits bekannten Straftaten/Diebstahlshandlungen zugeordnet und zugleich den rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Es werden daher Geschädigte zu Diebstahlshandlungen, Wohnungseinbrüchen o.ä., die vor Mai 2019 stattfanden und die bisher noch nicht zur Anzeige gebracht wurden, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gera unter der Tel.-Nr.: 0365 - 8234 1465 zu melden. Die Kriminalpolizei Gera erhofft sich so, möglicherweise eine Zuordnung dieser Gegenstände realisieren zu können.(KR)

Anbei wurde ein Auswahl der sichergestellten Schmuckgegenstände abgebildet:

Bild 1: antike Taschenuhr als Armbanduhr für Damen umfunktioniert, Bild 2: sehr alte besondere Uhr (mit Reparaturzeichen auf der Rückseite), Bild 3: französischer Laubtaler v. 1764 (Münze.

