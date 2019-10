Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte rauben Rucksack

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen heute Nacht (30.10.2019), gegen 00:35 Uhr drei bislang unbekannte Männer den 37-Jährigen im Bereich der Bahnhaltestelle Maler-Fischer-Straße an und fragten nach Zigaretten. Nachdem sie diese erhielten, forderten sie zusätzlich ein Feuerzeug. Als der 37-Jährige diese Anfrage verneinte, reagierten die drei Angreifer zunehmend aggressiver und zerrten ihn schließlich im Bereich des Fußweges in der N.-A.-Ostrowski-Straße zu Boden. Dort schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein und entrissen ihm unter Gewaltanwendung den mitgeführten Rucksack. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Maler-Fischer-Straße, auf dessen Weg die Täter den Rucksack unter Umständen wieder entsorgten. Der 37-jährige Geschädigte wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zum Geschehen, den drei Tätern bzw. dem Verbleib des geraubten Rucksacks geben können. Einer der Täter wurde dabei als asiatischer Phänotyp beschrieben.

Beschreibung der Täter: Täter 1: männlich, circa 19-25 Jahre, circa 165-170cm, schlank, vietnamesisches Äußeres, dunkle Kleidung mit Kapuze / Mütze, sprach gebrochen deutsch Täter 2:männlich, circa 18-25 Jahre, circa 180cm, kräftig, dunkle Kleidung, helle Mütze, deutschsprachig Täter 3:männlich, circa 18-19 Jahre, circa 180cm, schlank, dunkel gekleidet, deutschsprachig

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

