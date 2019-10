Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder-Mountainbike gestohlen

Gera (ots)

Den Verlust seines Fahrrades meldete gestern Nachmittag (29.10.2019) der 11-jährige Eigentümer der Polizei. Ein dreister Dieb machte sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr an dem an der Panndorfhalle in der Neuen Straße abgestelltem und angeschlossenen Mountainbikes der Marke Trek zu schaffen und stahl dieses schließlich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Dieb bzw. dem Verbleib des Fahrrades geben können sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (KR)

