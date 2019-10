Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen Fahrgast

Gera (ots)

Ein 21-jähriger Fahrgast aus einer Straßenbahn muss seit gestern Abend (28.10.2019) mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Gegen 20:35 Uhr beabsichtigten zwei Mitarbeiter (34) ihn in der Reichsstraße nach seiner Fahrkarte zu kontrollieren. Dies veranlasste den jungen Mann schließlich die beiden Kontrolleure mehrfach zu beleidigen und in deren Richtung zu spucken. Als der 21-Jährige in der Folge aus der Straßenbahn verwiesen wurde, schlug er wild um sich und verletzte hierbei einen Kontrolleur. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Angreifer unter Kontrolle gebracht und gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. (RK)

