Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter verließ Unfallort

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Montag (28.10.2019), gegen 05:40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Toyota-Fahrer die Landstraße von Zickra in Richtung Hohenölsen. Ihm kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Als sie auf der engen Fahrbahn aneinander vorbei fuhren, kam es zu seitlichen Berührung zwischen den Rückspiegeln beider Fahrzeugen, die dadurch abgerissen und beschädigt worden. Nach dem Unfallgeschehen setzte der Unbekannte die Fahrt in Richtung Zickra fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Kfz, bei dem es sich vermutlich um einen metallicgrauen Pkw Audi handelt, unter der Telefonnummer 03661 6210.

