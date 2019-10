Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht auf Trickbetrüger reingefallen

Greiz (ots)

Landkreis Greiz: Mehrere Senioren aus dem Landkreis Greiz (Greiz/Weida) wurden am vergangenen Freitag (25.10.2019) von bislang unbekannten Trickbetrügern telefonisch kontaktiert. Die Anrufer gaben sich hier zum Teil an vermeintlicher Enkel bzw. Verwandter in Geldnot aus. Ziel war jeweils, von den Angerufenen Geld zu erhalten. Die betroffenen Senioren reagierten jedoch anders, als sich die Betrüger erhofften - sie beendeten richtigerweise das Gespräch und gingen nicht auf die Forderungen ein. Die Kriminalpolizei hat in jedem der Fälle die Ermittlungen aufgenommen. Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen! Geben Sie an ihnen unbekannte Personen keinen persönlichen Daten heraus. Seien Sie bei jeder Geldforderung am Telefon skeptisch und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen - auch bei angeblichen Notlagen von Verwandten. Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer ein - halten Sie Rücksprache mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen. Informieren Sie Ihre Polizei. (RK)

