Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 25.10.2019 - 26.10.2019 ihr Unwesen im Fünfminutenweg. Demnach verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu einem dort befindlichen Firmengelände und brachen in einen abgestellten Sprinter ein. Aus diesem entwendeten der oder die Täter in der Folge mehrere Werkzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen personen- bzw. Fahrzeugbewegungen unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) entgegen. (RK)

