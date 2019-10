Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2,16 Promille auf dem Rad

Gera (ots)

Weil er ohne Beleuchtung und in starken Schlangenlinien die Reichsstraße entlang fuhr, entschlossen sich am Samstagabend (26.10.2019, 23:55 Uhr) Polizeibeamte den 33-jährigen Fahrradfahrer zu kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von 2,16 Promille an, so dass die Weiterfahrt unterbunden, einen Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (RK)

