Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Ausparken Unfall verursacht

Gera (ots)

Am Samstag (26.10.2019, gegen 09:25 Uhr) fuhr der Fahrer(46) eines Pkw Audi in der Gutenbergstraße rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße. Dies bemerkte der herannahende und vorfahrtsberechtigte Fahrer einer Straßenbahn und leitete, offenbar um eine Zusammenstoß zu vermeiden, eine Notbremsung ein. Hierbei stürzte eine 79-jährige Seniorin in der Straßenbahn und verletzte sich leicht. Die Polizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

