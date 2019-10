Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Pkw-Aufbrüche im Geraer Stadtgebiet

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende nahmen Polizeibeamte erneut Pkw-Einbrüche im Stadtgebiet von Gera auf. Hierbei wurden am 26.10.2019 (17:55 Uhr - 19:00 Uhr) ein an der Fasaneninsel abgestellter Pkw Seat, vom 26.10.2019 - 27.10.2019 ein in der Georg-Büchner-Straße geparkter Audi und am 27.10.2019 (08:15 Uhr bis 08:50 Uhr) ein VW in der Humboldtstraße von unbekannten Täter durch Einschlagen der Seitenscheiben angegriffen. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort bemerkten die Beamten zusätzlich zwei weitere Fahrzeuge (Amthostraße / Rudolf-Diener-Straße), bei welchen ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen waren. Ziel der Täter waren offenbar die im Fahrzeug liegenden Wertgegenstände, welche sie zum auch aus fast allen Fahrzeugen stahlen.

Weiterhin wurde bekannt, dass am 27.10.2019 Zeugen einen bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung beobachteten. Dieser flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob dieser für alle Fahrzeugeinbrüche als Täter in Frage kommt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre, circa 185 cm groß, normale Statur, glatzköpfig, bekleidet mit kurzer Hose und Kapuzenpulli. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden.

Im Zuge der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu den Fahrzeugeinbrüchen bzw. dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei Gera zu melden.

Die Geraer Polizei weißt aus gegebenen Anlass erneut daraufhin: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist KEIN Tresor! (RK)

