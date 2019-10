Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen Polizeibeamten geleistet

Gera (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr verhielt sich ein 22 jähriger Gast einer Lokalität am Puschkinplatz in Gera derart ungebührlich, dass er durch die Angestellten aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Gast nicht nach, sodass die Polizei Gera gerufen wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme schlug der Gast gegen einen eingesetzten Beamten. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in polizeiliches Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Haufriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

