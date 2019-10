Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen und Diebesgut gefunden

Gera (ots)

Da ein 29 Jähriger am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr auf einem Fahrrad in Schlängellinien entlang der Heinrichsstraße fuhr und ein zweites Fahrrad bei sich führte, kontrollierten die Beamten der Polizei Gera diese Person. Hierbei stellten sie fest, dass die Rahmennummer an einem der Fahrrädern mechanisch entfernt wurde und der Herr unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Durch die Staatsanwaltschaft Gera erfolgte die Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung beim Verdächtigen in deren Folge weitere Fahrradteile sowie berauschende Mittel aufgefunden wurden. Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen zu den vermutlich gestohlenen Fahrradteilen auf. Der Beschuldigte musste sich zudem eine Blutentnahme unterziehen, da der Anfangsverdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand. Anzeigen diesbezüglich sowie aufgrund des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.

