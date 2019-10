Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind angefahren und geflüchtet

Gera (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr überquerte ein 12 jähriges Mädchen die Altenburger Straße auf Höhe der Hausnummer 92 in Gera. Aus Richtung Innenstadt fuhr ein weißer Pkw in Fahrtrichtung Straße des Bergmanns und kollidierte mit dem Mädchen, welches durch den Zusammenstoß stürzte und sich am Bein verletzte. Der Führer des Pkws setzte seine Fahrt unvermindert fort und verließ die Unfallstelle. Die Polizei Gera sucht dringend Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden aufgefordert, sich unter Tel.: 0365/ 8290 bei der Polizei Gera zu melden!

