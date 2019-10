Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hobbywerkstatt brennt aus

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 23:00 Uhr kam es zu einem Brandfall in der Reichenbacher Straße in Greiz. Bei Eintreffen der Polizei stand der Keller des Einfamiliehauses komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. In den Kellerräumen befand sich dich Hobbywerkstatt eines Modellbauers, welche den Flammen vollends zum Opfer fiel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Die B92 / Reichenbacher Str. wurde wegen der Löscharbeiten zeitweise komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

