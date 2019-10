Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Radfahrer greift Polizist an

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag befanden sich Beamte der PI Greiz bei Ermittlungen zu einem Brandfall in der Reichenbacher Straße in Greiz.

Gegen 00:40 Uhr traf ein Radfahrer am Einsatzort ein. Selbiger sprach die Beamten im aggressiven Ton und beschwerte sich über den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Sofort fiel auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch und dazu Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten. Bei einem Atemalkoholtest erzielte der 40-jährige Radfahrer den stattlichen Wert von 2,08 Promille. Im Rahmen polizeilich Maßnahmen versuchte der Mann, die Polizeibeamten zu Schlagen. Der Angriff wurde mit abgewehrt. Der Angreifer wurde gefesselt. Während der weiteren Maßnahme verhielt sich der Delinquent unkooperativ und beleidigte die Beamten fortwährend. Es werden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

