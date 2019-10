Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renitente Ladendiebin erwischt

Schmölln (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei in die Bergstraße gerufen. Dort wurde eine Ladendiebin von mehreren couragierten Passanten festgehalten. Die 36-jährige Frau aus Bosnien stahl zunächst aus einem Modegeschäft eine Jacke und floh zu Fuß in Richtung der Bergstraße. Dort konnte sie von der Ladenbesitzerin erkannt und von zu Hilfe eilenden Anwohnern festhalten werden, wobei sie sich heftig zur Wehr setzte. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die eingetroffenen Polizeibeamten wurde noch eine Dose Haargel in der Jacke aufgefunden, welche die Frau kurz zuvor aus einem Supermarkt gestohlen hat. Die Diebin wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell