Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Peugeotfahrer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Alkohol und Drogen

Greiz (ots)

Am späten Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurde in der Hohen Gasse in Greiz ein Pkw Peugeot durch Einsatzkräfte der Polizei gestoppt und kontrolliert. Der 24-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines Führerscheines. Ferner stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell