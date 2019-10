Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrräder entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 09.10. - 18.10.2019 wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße eine Kellerbox aufgebrochen. Daraus wurden zwei Fahrräder im vierstelligen Preisbereich entwendet.

Altenburg: Am 24.10.2019 im Zeitraum von 07:30 - 11:00 Uhr wurde in der Franz-Mehring-Straße vom Gelände der EWA Altenburg ein Fahrrad der Marke Giant Talon in der Farbe schwarz entwendet. Das Fahrrad war Mittels Seilschloss gesichert. Diese wurde durchtrennt.

In beiden Fällen hat die Altenburger Polizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat oder den Täter unter der Tel. 03447/ 471-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell