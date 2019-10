Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Kotteritz

Altenburg (ots)

Kotteritz: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Hyundai (Fahrerin 18) und einem Pkw Peugeot (Fahrerin 35) kam es gestern Nachmittag (24.10.2019, gegen 15:15 Uhr) in der Paditzer Straße. Der Unfall geschah im Zuge eines Vorfahrtsverstoßes, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht wurden. Auch die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Seitens der Polizei Altenburg erfolgte die Unfallaufnahme. (RK )

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell