Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebe erwischt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zeugen beobachteten gestern (24.10.2019) gegen 13:45 Uhr zwei Jugendliche, wie diese ein in der Kleinwolschendorfer Straße ordnungsgemäß abgestelltes Mountainbike stahlen und sich in Richtung Stadtgebiet entfernten. Die beiden Fahrraddiebe, ein 14 und ein 16 jähriger Jugendlicher, konnte kurze Zeit später auf den Markt in Zeulenroda angetroffen werden. Dabei saß einer der beiden auf dem gestohlenen Rad. Dieses konnte schließlich an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die beiden Fahrraddiebe müssen nunmehr mit einer Anzeige rechnen. (RK)

