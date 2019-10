Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Aufbrüche in Gera - Hinweis der Polizei

Gera (ots)

Die Geraer Polizei verzeichnete in den letzten Wochen vermehrt Einbrüche in ordnungsgemäß abgestellte Pkw. Letztmalig wurde in der Zschochernstrasse ein Pkw Peugeot angegriffen und daraus eine Handtasche gestohlen(siehe Pressemeldung vom 24.10.2019). Die Täter verschaffen sich in der Regel durch Einschlagen der Scheiben Zugriff zum Fahrzeug. Ziel sind hierbei oftmals sichtbar im Fahrzeug liegenden Wertgegenstände der Fahrzeugnutzer wie Handtaschen, Dokumententaschen, Fotoapparate. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist KEIN Tresor!

